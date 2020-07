Vervallen 1,5-meter-maatregel voor zeilschepen vooral goed voor dagtocht-schippers

Eernewoude – ,,Ik ben echt heel blij. Binnen de hele branche is deze maatregelen voor ons – de dagtochten met skûtsjes – het meest positief.’’

Dat zegt Cathrienus Herrema, schipper en eigenaar van zeil- en outdoorbedrijf Annage in Earnewâld. Hij reageert op het nieuws dat de zeilende chartervaart minder rekening hoeft te houden met de 1,5-meter-maatregel, in ieder geval bij dagtochten. ,,Vooral de bedrijven die personeelsuitjes en dagarrangementen organiseren, hebben hier veel baat bij’’, gaat Herrema verder. ,,De bruine vloot, die vaak meerdere dagen weg is, heeft er wat minder aan.’’ Meerdaagse tochten blijven lastig, denkt ook de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ. (Leeuwarder Courant)