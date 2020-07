Italië – De ‘Tecnomar for Lamborghini 63’ is een soort supersportwagen voor op het water. De 19 meter lange speedboot heeft twee V12-motoren die samen 4000 pk sterk zijn. Het ontwerp van de boot is geïnspireerd op de Lamborghini Sian FKP 37, de eerste hybride straatauto van Lamborghini.

Volgens de nieuwssite Business Insider zullen er 63 exemplaren van de boot gemaakt worden. (HLN)