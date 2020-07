Nieuwe watersporters massaal op zoek naar informatie over veilig varen

Persbericht

Leusden – ‘Bootjes niet aan te slepen!’ en ‘Heel Nederland wil het water op!’. Zomaar twee van de vele nieuwskoppen die de afgelopen weken zijn verschenen. Nederlanders hebben massaal het water (her-)ontdekt nu de zomervakantie in het buitenland door de coronamaatregelen ‘in het water’ is gevallen. Veel nieuwe waterrecreanten zullen deze zomer dus vakantie op het Nederlandse water vieren.

Dat merkt ook veiligheidscampagne ‘Varen doe je Samen!’; op de website en social media is al sinds maart een enorme toename merkbaar. “Mensen zijn massaal op zoek naar informatie” zegt Carlijn van Leeuwen, projectleider van Varen doe je Samen!. “In maart en april werd vooral gezocht naar informatie over de coronamaatregelen, maar de laatste maanden zien we een verschuiving naar onderwerpen als ‘voor het eerst het water op’, reisvoorbereiding en informatie over de vaarregels.” aldus van Leeuwen.

Dubbele cijfers

De bezoekersaantallen van de website zijn dit jaar meer dan verdubbeld, zo laat de organisatie weten. “Met name een pagina als ‘Voor het eerst het water op’, waar we tien handige tips en veel informatie voor beginnende, nieuwe watersporters hebben verzameld wordt veel gelezen, twee maal zo vaak als vorig jaar bijvoorbeeld. Daar zijn we blij mee natuurlijk, want het is echt belangrijk om een bepaalde basiskennis te hebben voordat je het water op gaat. Ook als je met jouw boot, sup of roeiboot geen vaarbewijsplicht hebt, wordt iedereen die gaat varen wel geacht ‘bekwaam’ te zijn. Op onze website geven we daarover veel informatie en adviezen, zodat iedereen op een veilige manier van het water kan genieten.”

Veilig varen doe je samen

Om de veiligheid op de Nederlandse grote vaarwegen te vergroten is in 2007 de campagne ‘Varen doe je Samen!’ (VdjS) gelanceerd. De campagne is opgericht om beroepsschippers, recreatieschippers en andere waterrecreanten bewust te maken van elkaars gedrag en beperkingen op het water, met name daar waar recreatievaart en beroepsvaart elkaar ontmoeten en daarmee de veiligheid te vergroten.

Om dit te bereiken is onder meer de website Varendoejesamen.nl opgericht, met uitgebreide informatie, tips en adviezen voor de recreatievaart en beroepsvaart. Het brede aanbod van interactieve kaarten met onder andere informatie over drukke vaarknooppunten en snelvaargebieden, diverse brochures en actueel nieuws is een bron van informatie voor de vele bezoekers. Ook via de verschillende praktijkdagen, watersportbeurzen, nieuwsbrieven en de aanwezigheid (en discussie) op social-media-kanalen wordt er veel informatie uitgewisseld en zijn de afgelopen jaren miljoenen mensen bereikt.

Meer informatie www.varendoejesamen.nl