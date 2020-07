Jachtbemiddelaar beleeft unieke situatie: ‘Boten raken uitverkocht…’

Leeuwarden – Bang voor het buitenland blijven we thuis en stoppen ons vakantiegeld in luxe spullen. Verkoop van dure boten en motoren gaat als een speer en jacuzzi’s vliegen de winkel uit. ,,Mensen wíllen het hebben. Het is vaak gelijk kopen, zonder lang nadenken.”

Sloepen gaan als warme broodjes

Nog twee bootjes heeft hij in de showroom liggen en dan is hij compleet uitverkocht. ,,Dit is nog nooit gebeurd”, vertelt Sytse de Jong vol ongeloof. De jachtbemiddelaar uit Warten verkocht in een paar weken tijd een kleine dertig sloepen. ,,Normaal doen we daar een heel seizoen over.” Tweedehands prijzen stijgen ook, merkt de jachtbemiddelaar. ,,Een boot die vorig jaar nog voor 8000 euro te koop lag, gaat nu weg voor een dikke 11.000 euro.” (Leeuwarder Courant)