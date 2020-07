MEDEMBLIK – Er is een 48-jarige man aangehouden voor de diefstal van vier boten die in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn gestolen uit de haven van Medemblik. Diezelfde zaterdag werden de boten al teruggevonden, maar zonder de bijbehorende motoren. Deze werden zondag aangetroffen in een loods in Marsum in Friesland. (NH Nieuws)

Deel dit...

Pinterest Linkedin