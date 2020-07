Leeuwarden – Het is druk op het Friese water. Het was afgelopen zomer ook druk. Maar door het coronavirus is het aantal boten op het Friese water dit jaar explosief gegroeid, ziet de provincie. Bijvoorbeeld de Turfroute is tweemaal zo druk en ’s avonds zijn er meer mensen op het water te vinden. Het valt de provincie ook op dat er meer mensen met minder ervaring een boot besturen. (Omrop Fryslan)

