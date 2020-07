Rolstoeltoegankelijk zeilschip De Zeeland zet opbrengst van vaartochten in voor kinderen met een beperking

Puttershoek – Kinderen en volwassenen met een beperking een leuke dag op het water bieden, waarbij de letterlijke én financiële drempels zijn weggenomen. Dat is de missie van zeilcharterschip De Zeeland in Puttershoek. Het volledig rolstoeltoegankelijke schip wordt al veelvuldig ingezet voor bruiloften en andere feesten, maar zal ook vaker gebruikt gaan worden voor vaartochten met deze doelgroep.

Voor beheerder Peter van ’t Wout, zelf rolstoelafhankelijk, wordt daarmee een droom werkelijkheid. Hij kwam het schip een aantal jaar geleden tegen en was op slag verliefd. “Het was in slechte staat, maar ik wist gelijk dat ik dit schip voor iedereen toegankelijk wilde maken. Ik heb een maritieme achtergrond en zit zelf in een rolstoel vanwege een dwarslaesie. Eén en één is twee.”

Om zowel de fysieke als de financiële drempels voor bezoekers weg te kunnen nemen, werd Stichting De Zeeland opgericht. “We hebben met de stichting het schip overgekocht van een particulier”, vertelt bestuurslid Renee Ruisch. “Het geld dat we verdienen met de gewone tochten, steken we in het goede doel.” Zo kan De Zeeland de tarieven laag houden. (Rijnmond)