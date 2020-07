Een vermakelijk voorbeeld hoe het niet moet…. Op z’n Engels!

Torbay (Engeland) – Dit zeilbootje van nauwelijks acht meter met een motorbootje als bijboot – ook dat nog – raakt bij rustig weer op de rotsen ‘geplakt’. Met een goede peddel aan boord had de man, die het kennelijk zonder motor moet stellen, zich waarschijnlijk wel uit z’n benarde positie kunnen bevrijden. Maar nee, daarvoor in de plaats zet hij z’n hele persoon in….

Voor als u even tijd heeft – misschien bent u wel op vakantie – een mooi voorbeeld hoe het niet moet. Hoe je het in elk geval niet zelf zou willen meemaken – en oplossen. Gelukkig zijn daar uiteindelijk – ook in Engeland – toch ook weer de vrijwillige redders van de RNLI, de evenknie van de KNRM, die uitkomst brengen. Voorlopig zullen deze mensen nog niet klaar zijn met hun werk voor watersporters. (Ouest France, Nauticlink)