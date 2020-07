RAAMSDONK – Eindelijk kan de vlag uit: de omstreden jachthaven Hermenzeil is verkocht. De gemeente Geertruidenberg heeft na een lange zoektocht eindelijk een nieuwe eigenaar gevonden. Maar wie dat is, blijft nog even onder de pet. Die overname-kandidaat is de winnaar van de zeer intensieve selectieprocedure. (BN/deStem)

Deel dit...

Pinterest Linkedin