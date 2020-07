Ongevalcijfers scheepvaart 2019

Persbericht

Utrecht – Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn over 2019 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2018. Helaas waren er in 2019 meer slachtoffers te betreuren, waarvan 5 dodelijke slachtoffers.



Staafdiagram significante scheepsongevallen op de binnenwateren.





Geregistreerde ongevallen

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op de binnenwateren daalde in 2019 naar 1.277. Dit zijn 78 ongevallen minder dan in 2018. Onder het totaal van 1.277 ongevallen waren er 1.117 niet-ernstige scheepsongevallen (tegenover 1179 in 2018) en 160 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2018, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2017.

