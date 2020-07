Luxe motorjacht van de ondergang gered voor de kust van Urk

Urk – De KNRM op Urk en de Kustwacht hebben woensdagmiddag voorkomen dat een jacht met een gezin aan boord is gezonken op het IJsselmeer. Het schip maakte water, moest worden leeggepompt en kon op tijd aan land worden gebracht.

Rond 13.45 uur vanmiddag kwamen bij de hulpdiensten meldingen binnen dat er een schip in nood was op het IJsselmeer in de buurt van Urk. Teun Molenaar van de KNRM Urk reed toevallig net langs de haven toen de reddingsactie bezig was.

Volgens Molenaar ging het mis op het kleine strandje in de buurt van de vuurtoren op Urk. Op dat ondiepe gedeelte liggen stenen. ,,Het schip heeft iets geraakt. Het roer is eraf gevaren en daardoor is een lekkage ontstaan. Aan de achterkant zat een behoorlijk gat.” (deStentor)