Sluiswachter in Dalfsen is gebrek aan respect voor zijn verzoek 1,5 meter afstand te houden helemaal zat

Dalfsen – Sluiswachter Doede (75) is respectloze recreanten in Dalfsen helemaal zat: ‘Verzoek ik afstand, dan ben ik de sigaar.’ Het werk van ‘sluiswachter in coronatijd’ Doede de Jong is er niet leuker op geworden nu hij recreanten geregeld moet wijzen op het respecteren van de 1,5 meter. Hij krijgt van alles naar zijn hoofd geslingerd.

‘Je bent toch niet bang om dood te gaan?!’ Sluiswachter Doede de Jong (75) uit het Drentse Bovensmilde neemt het leven serieus, dus het antwoord op deze opmerking van een passant laat zich raden. Hij heeft kleinkinderen en naar zijn mening het leukste werk van de wereld, geniet op zijn leeftijd juist nog met volle teugen van het leven. Hij zit niet te wachten op besmetting met corona en probeert maatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, na te leven. (deStentor)