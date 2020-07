Click&Boat neemt Spaanse rivaal over

Parijs (Frankrijk) – Click&Boat neemt de Spaanse branchegenoot Nautal over. Eerder lijfde het Franse bedrijf al twee andere bedrijven in, Océans Evasion en Scansail.

Nautal heeft meer dan 31.000 boten in 67 landen. Hiermee wordt het aanbod van Click&Boat met meer dan 10.000 boten uitgebreid, waarvan meer dan 700 boten in Nederland. Zowel in de watersportgebieden Friesland, Zeeland en het IJsselmeer als op populaire vakantiebestemmingen zoals Kroatië, de Balearen en Griekenland. (Emerce, www.clickandboat.com)