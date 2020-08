Prestaties nieuwe Bronson 50 van Steeler Yachts tijdens testvaart op Middellandse Zee ‘ervaring ver boven verwachting’

Persbericht

Steenwijk, Saint Tropez (F) – Tijdens de eerste testvaarten in St. Tropez waren de weersomstandigheden uitdagend met windkracht 5-6 en behoorlijke golven. Ideale testomstandigheden voor de Bronson 50. Opmerkelijk waren de complete afwezigheid van spraywater, de comfortabele zeegang, de rust aan boord door het lage geluidsniveau, het uitermate soepele manoeuvreren op de golven en het uitstekende zicht van de stuurman bij elke snelheid.

Eigenaar René van de Berg: “Mijn eerste ervaringen met de Steeler Bronson 50 zijn ver boven verwachting. De leefruimte binnen is erg groot en het glazen schuifdak is heerlijk. Naast al deze luxe zijn de vaareigenschappen het meest bijzondere. Cruisen op zee met 30-35 knopen is een feest voor kapitein en gasten!”

Naval architect Menno van Dijk van Studio Delta legt uit: “De sleutel in het ontwerp ligt in het feit dat we altijd heel veel aandacht aan het zeegangsgedrag van boten besteden. Bij de Steeler Bronson 50 mochten we helemaal los gaan op dat gebied. De Bronson 50 is een ideaal voorbeeld van onze visie: Een snelvarend schip moet ook een goed zeegaand schip zijn.”

De Steeler Bronson 50 is de eerste tender cruiser op de markt waarbij het voorschip in open verbinding staat met de kuip. Deze open lay-out, die ook geheel afsluitbaar is met een elektrisch bedienbaar glazen plafond, maakt van de Bronson 50 een powercruiser die veel meer leefruimte en comfort biedt dat wat men tot nu toe in dit segment gewend was. De riante kombuis aan bakboord en de zithoek aan stuurboord vergroten niet alleen het ruimtegevoel aan boord, maar vergoten ook het comfort aan boord. Op dit moment zijn er drie Bronson 50’s verkocht (St. Tropez, Ibiza, Mexico). Romp nummers vier en vijf zijn inmiddels ook in aanbouw.

Een nieuwe ervaring.

Het optimaal genieten van die verschillende ruimtes, van boeg tot achtersteven, wordt gewaarborgd door de geïntegreerde kuip en kajuit, die in feite zijn ontworpen als één open ruimte waarin alle mensen aan boord makkelijk met elkaar kunnen blijven communiceren.

De kapitein en drie mede passagiers aan boord kunnen plaatsnemen op de vier professionele naar voren gerichte stuurstoelen waarbij drie breedbeelddisplays en de console binnen handbereik zijn.

Zin in iets te eten of te drinken? Dan wordt via de RVS trap de kombuis bereikt om drankjes en eten te bereiden, terwijl u nog steeds direct contact hebt met de mensen die aan het roer zitten of relaxen op het zonnebed. Ook is de split-level lounge een fantastische plek om te relaxen uit de zon en uit de wind zonder iets van alle actie te hoeven missen. Bij guur weer kan dit hele gedeelte met één druk op de knop worden afgesloten met een glazen plafond.

Het interieur is verder uitgerust met twee tweepersoons slaapkamers, twee toiletten en een douche cabine.

T-Top en Hardtop in één

De Bronson 50 die op het Cannes Yachting Festival gepresenteerd wordt is uitgevoerd met een combinatie van een T-Top en een Hardtop. Dit innovatieve Vario Dak heeft twee posities. In de T-Top stand is het een bimini die beschermt tegen de zon en in de Hardtop stand is de volledige stuurpositie afgesloten.

Overtuigende prestaties

De Bronson 50 wordt custom made vervaardigd in aluminium en is standaard uitgerust met een twin Volvo Penta IPS 800 aandrijving (optioneel IPS 950). De kruissnelheid is 32 knopen waarbij het schip comfortabel en geruisloos vaart. De topsnelheid met de standaard motoren wordt bereikt bij 36 knopen. Het verbruik op kruissnelheid is ca. 5 liter per nautische mijl, hetgeen resulteert in een riant bereik van 440 nautische mijlen.

Belangrijkste kenmerken Aandrijving en prestatie

Aandrijving : Twin Volvo Penta IPS 800 met joystick control en dynamic

positioning (optioneel twin IPS 950 of Arneson)

Top snelheid : 36 knopen (met IPS 800)

Diesel : 2200 liter

Bereik @ 32 knopen : 440 nautische mijlen

Drink water : 270 liter

Zwart water : 200 liter

Gewicht : 18 ton

Lengte : 14.99 m / 49.18 ft

Breedte : 4.46 m / 14.63 ft

Design : Steeler Yachts/Vripack

Naval Architect : Studio Delta

Meer informatie www.steeleryachts.com