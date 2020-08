Boeteregen voor asociale watersporters: ‘Vooral waterscooters vormen een plaag qua overtredingen, overlast en onbezonnenheid’

Nijmegen – In de zomerhitte zoekt Nederland massaal verkoeling op en langs de grote rivieren. In de waterdrukte heeft politie de handen vol aan de zwemmers, speedbootjes en waterscooters. De drukte op het water bezorgt de politie deze tropische zomer handen vol werk. Het aantal boeters dat wordt uitgedeeld loopt hard op. Op de Maas, op de grens tussen Brabant en Gelderland, hanteert de politie een zero tolerance beleid tegen asociale watersporters.

Uit cijfers van het CJIB (Centraal justitieel Incassobureau) blijkt dat daar steeds vaker boetes voor worden uitgedeeld. Waren het er in 2017 nog 206 en in 2018 al ruim 100 meer: 310. Vorig jaar werden er 1.200 boetes uitgeschreven voor het ontbreken van het vaarbewijs.

Cijfers over dit jaar heeft de CJIB niet voorhanden. Maar alleen al de Landelijk Eenheid (LE) deelde dit jaar tot en met 13 augustus bijna 1.000 boetes uit. Daarvan waren er 187 voor het ontbrekende vaarbewijs, het vaakst in Zeeland en Gelderland. Ook de regionale eenheden surveilleren echter op het water. Vooral waterscooters vormen een plaag qua overtredingen, overlast en onbezonnenheid. (De Gelderlander)