Ook op het water bestaat corona, maar dat lijkt niet iedereen te beseffen

Elburg – De IJssel, het IJsselmeer, Twentekanaal, Markermeer, de ster van Zwolle… Ze liggen met dit mooie weer vol met kleine en grote boten. Rijkswaterstaat: ,,Bij excessen treffen we feestjes op bootjes aan. Daar zijn echt grote groepen bijeen.’’ Nee, het water is geen vrijstaat in coronatijd.

De zon schittert op het Elburgse water. Het plaatsje heet bezoekers welkom bij de haven, met een duidelijk verzoek: 1,5 meter afstand graag. Het is in de straat geplaveid, levensgroot afgebeeld op een bord. En dat devies is zeker geen overbodige boodschap voor waterratjes, blijkt deze warme dagen.

Christel Holleman is woordvoerder van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, dat in de regio boa’s op het water stuurt als handhaver. ,,De coronaregels worden soms gewoon niet opgevolgd op het water, helaas. Heel af en toe kennen we ook excessen. Treffen we een feestje aan op een bootje, waar echt grote groepen bijeen zijn. Bij dergelijke excessen schakelen wij de politie in, die lost excessen op en beboet.’’ Die boetes kunnen oplopen tot 400 euro per persoon. (deStentor)