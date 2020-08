Zeilvereniging Workum schrapt tijdelijk alle activiteiten in verband met corona

WORKUM – Het bestuur Zeilvereniging Workum besluit om in ieder geval tot oktober alle medewerking aan zeilevenementen voorlopig te staken in verband met de opleving van COVID-19. Dat geldt ook voor het jeugdzeilen, dat eerder al verplaatst was naar het einde van het seizoen.

‘Wij kunnen als bestuur van ZVWorkum de risico’s van eventuele gevolgen betreffende COVID-19 voor onze vrijwilligers niet overzien. Daarbij willen wij de eventuele gevolgen voor Workum en de Workumers niet dragen. Dit besluit is niet lichtzinnig genomen. Vooropgesteld is de gezondheid van onze vrijwilligers en deelnemers’, zo schrijft het bestuur. (Bolswards Nieuwsblad)