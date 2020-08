Cannes – Het Cannes Yachting Festival 2020 gepland van 8 tot 13 september, dat tot op deze week de coronapandemie trotseerde en toch doorgang zou vinden, is last minute vrijdagmiddag toch gecanceld. Organisator Reed Exposition licht op dit moment de standhouders in.

De Franse prefectuur heeft de speciaal benodigde ontheffing voor evenementen met meer dan 5000 personen vandaag alsnog geweigerd af te geven. (Nauticlink, SuperYacht Times)