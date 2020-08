KNRM laat voor 9,5 miljoen euro acht nieuwe ‘Van Wijk’-reddingboten bouwen

Persbericht

IJmuiden – De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft opdracht gegeven voor de bouw van acht nieuwe reddingboten. De boten worden de komende vijf jaar bij twee Nederlandse werven gebouwd. Met de bouw is een investering gemoeid van 9,5 miljoen euro en wordt bekostigd uit verschillende nalatenschappen en bijdragen van donateurs van de KNRM.

De opdracht voor de bouw van de reddingboten is gegund aan twee werven, die al jarenlang voor de KNRM reddingboten bouwen en onderhouden. Gistermiddag ondertekende Durk Douma van Dok en Scheepsbouw Woudsend B.V. en Orm de Waart van Habbeké Shipyard het contract met de KNRM in de persoon van directeur Jacob Tas. De eerste reddingboot wordt in 2021 opgeleverd. De overige zeven reddingboten volgen in de vier jaren daarna.

Nieuwe reddingboten zijn van een beproefd model

De acht te bouwen reddingboten krijgen de klassenaam “Van Wijk”, genoemd naar de erflater, die geld naliet voor de bouw van de eerste boot van deze serie. Feitelijk is de boot een doorontwikkeling van de bestaande 11 meter lange Valentijn-klasse. Deze zogenaamde rigid-inflatable-boat (RIB) werd ontworpen in 1990 en wordt door de redders die ermee varen geroemd om haar zeewaardigheid.

De KNRM heeft een reddingvloot van 75 reddingboten, variërend in lengte van 5 tot 20 meter. Met deze reddingvloot worden jaarlijks meer dan 4.000 zeevarenden en watersporters veilig aan wal gebracht.

De huidige reddingboten van de KNRM zijn gebouwd tussen 1991 en 2016. De oudste reddingboten zijn, met hun bijna 30 jaar, toe aan vervanging. De eerste nieuwe reddingboot van deze serie krijgt de functie van reserveboot en zal vanaf 2022 ingezet worden op reddingstations waarvan de reddingboot in groot onderhoud is. De thuishavens van de volgende zeven boten worden begin 2021 bekend gemaakt.

Naamgeving

Traditiegetrouw krijgen reddingboten van de KNRM een naam die verbonden is aan de schenker of erflater die de boot heeft bekostigd. Door fondsenwervende activiteiten verwacht de KNRM de komende jaren voor alle nieuwe reddingboten een trotse naamgever te vinden, die daarmee eer betoont aan geliefden of aan een bijzondere persoonlijke herinnering.

