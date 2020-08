Treiterende jetskiërs zijn een plaag op de Maas, maar handhavers zien niets meer door de vingers

DRIMMELEN – Nooit maakte hij een zomer mee als deze. En varend verkeersleider Anne van der Wijk van Rijkswaterstaat is toch best wat gewend. Net als de politie houden de verkeersleiders de boel op het water nauwlettend in de gaten.

Deze zomer was dat hard nodig. ,,Vaak is het vanaf één uur ‘s middags een gekkenhuis.” De Maas tussen is inmiddels berucht. Jetskiërs zijn er ‘een plaag’, zegt de politie. De handhavers zien er niets meer door de vingers.

Anne van der Wijk, opgegroeid op het water, doet dit werk al 11 jaar. Met zijn 25 collega’s houdt hij de drukke binnenwateren in de gaten, onder meer rond Slot Loevestein, keersluis Kromme Nol, Drimmelen en Dordrecht. (BN/deStem)