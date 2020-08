Stukje kanovaren vanaf Moergestel, en je waant je ‘in de Amazone’

MOERGESTEL/OISTERWIJK – Wie zit er nou nooit in een bootje op vakantie? En als het buitenland moeilijk is, dan kan je altijd nog de Brabantse natuur in met de kano. Dan moet je het wel doen wel zonder stroomversnellingen. ,,Lol maken met elkaar is uiteindelijk belangrijker dan een wildwatertochtje.”

35 graden of niet: nooit eerder heeft Guus Mulders het zo druk gehad met kanovaarders. Nu half Nederland zijn vakantie toch maar in Nederland viert, zoekt iedereen naar uitjes. En waarom dan niet kanoën over het riviertje de Reusel, van Moergestel langs Oisterwijk? Een beetje zoals je ook zou doen in de Ardennen. ,,Of eigenlijk lijkt het soms meer op de Amazone”, verbetert Mulders. ,,Zo dichtbegroeid is het bos op het eind van de tocht.” (Brabants Dagblad, www.reuselhoeve.nl)