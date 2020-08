Van boerenbedrijf tot bootjes in de haven…

IJSSELSTEIN – De eerste keer dat je aan komt rijden over de Noord IJsseldijk in IJsselstein verwacht je eigenlijk geen jachthaven. Om je heen zie je immers geen water en er is boerenland zover het oog rijkt. Het was jaren geleden dan ook niet vanzelfsprekend dat op deze plek een grote jachthaven zou verrijzen.

Recreatie aan de Hollandsche IJssel

“Jan en ik hadden een bloeiend boerenbedrijf met koeien en varkens”, begint eigenaresse Mieke Kromwijk haar verhaal, “Het ging goed, we breidden uit, kregen personeel en zouden nog jaren vooruit kunnen. Tót ons ter oren kwam dat de provincie van dit hele gebied recreatiegebied wilde maken en de boerderijen moesten wijken.” Haar man Jan vult aan: “we hebben gezocht naar een ander boerenbedrijf, maar wilden eigenlijk het liefst hier in IJsselstein blijven.”

“Op een gegeven moment kwam het idee om dan zélf ons bedrijf te veranderen van boerenbedrijf naar recreatiegebied. We hadden nog niks met varen, maar zagen wel de potentie van dit gebied. IJsselstein is vlakbij, maar Leidsche Rijn en Utrecht ook. We zochten mensen met verstand van zaken en in 2005 ging de schop in de grond …” (RTVUtrecht)