Superjacht Athos van 28 miljoen euro voor onderhoud bij Balk Shipyard op Urk

Urk – Mensen op Urk zijn wel wat gewend, de rijken der aarde weten Balk Shipyard immers al jaren te vinden voor servicebeurten aan hun miljoenenjachten. Maar toen de Athos vorige week vrijdag aanmeerde – een 62 meter lang zeiljacht van 28 miljoen euro – fronste zelfs nuchtere havenmeester Teus zijn wenkbrauwen.

De Athos werd in 2010 door Holland Jachtbouw gebouwd in opdracht van toenmalig Quote 500-lid Geert Pepping. Pepping werd rijk met zijn bedrijf Seatrade. Zijn zeiljacht is een 62 meter lange, tweemastige schoener (voor zover bekend de grootste ter wereld) met een masthoogte van 61,40 meter. (deStentor, www.balkshipyard.com)