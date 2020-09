Topzomer in jachthaven Drimmelen: voor het eerst alle ligplaatsen bezet

DRIMMELEN – In maart en april leek het havengebied van Drimmelen zowat uitgestorven. De Zilvermeeuw voer niet, horeca, winkels en camperplaatsen waren gesloten en geen passant deed de haven nog aan.

“Toen in maart de lockdown kwam, moesten we zowat alles sluiten. De sanitaire voorzieningen, het camperpark, het tankstation, het ging allemaal dicht”, vertelt Renate Ilmer, directeur van Jachthaven Biesbosch. Ilmer kon toen niet vermoeden dat ze in september enthousiast zou terugblikken op de Drimmelense coronazomer. (BN/deStem)