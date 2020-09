Wagenaar Watersport laat dienstverlening voortzetten door Aquaservice

Persbericht

Zwartsluis – James en Betty Witteveen van Wagenaar Watersport uit Leeuwarden kiezen er na bijna 30 jaar ondernemerschap voor om hun dienstverlening voort te laten zetten door Aquaservice. Bedrijfsbeëindiging vormde de aanleiding om contact te zoeken met de watersportwinkel en technisch specialist uit Zwartsluis. “Het assortiment van Wagenaar Watersport vormt een welkome aanvulling”, aldus Aquaservice-eigenaar Willem Bonsink.

Bijna honderd jaar watersportervaring, dat schept een band. Van veel klanten verwelkomden James en Betty al de tweede of derde generatie in de watersportwinkel in hun prachtige historische pand in het centrum van Leeuwarden. “27 jaar geleden namen wij de winkel over van de derde generatie Wagenaar”, vertelt James Witteveen. “We handhaafden de naam en de locatie, maar zagen ook de ontwikkeling dat watersportartikelen steeds vaker online werden gekocht. Dus openden we een webwinkel.”

Waardig alternatief

Door de combinatie van aantrekkelijke prijzen, een passie voor watersport, jarenlange ervaring en deskundig advies bleef Wagenaar Watersport in trek bij veel pleziervaarders uit het noorden van het land. “We laten een goedlopende zaak en webwinkel achter. Maar nu wij het rustiger aan willen doen en per 12 september onze deuren sluiten, verdienen onze trouwe klanten een alternatief dat volgens onze waarden werkt. Daarvoor heeft Aquaservice alles in huis. En meer dan dat zelfs! In hun watersportwinkel in Zwartsluis hebben ze 1500 m2 watersportplezier in de aanbieding. En voor wie de afstand naar de Kop van Overijssel een belemmering vormt, hebben ze de webshop bootplus.nl.”

“Omdat we de voorraad overnemen van James en Betty integreren we alle producten van Wagenaar Watersport in die webshop”, vult Aquaservice-eigenaar Willem Bonsink aan. “Een welkome aanvulling op ons assortiment, met name qua navigatieapparatuur en tuigageartikelen. Zo kunnen we onze klanten met nóg meer producten van dienst zijn.” Tegelijkertijd profiteren ook de klanten van Wagenaar Watersport van deze overname. “Ze kunnen weliswaar niet meer terecht in de fysieke winkel in Leeuwarden, maar al hun bestellingen op bootplus.nl leveren we af op locatie en waar nodig bieden we hen ter plekke de benodigde service”, aldus mede-eigenaar Willem-Jan Bonsink.

Blij met vertrouwen

Of het nou gaat om inbouw, reparatie, onderhoud van motoren of andere bootonderdelen, Aquaservice verzorgt het op locatie. “Zo staan we met de beste equipment en mensen klaar voor de klanten van James en Betty en bieden we ze echt iets extra’s”, aldus Willem Bonsink. “Omdat we bootliefhebbers pur sang zijn, doen we dat met de passie die ze van James en Betty gewend zijn. Wij zijn blij met het vertrouwen dat zij erin hebben dat hun klantenbestand en voorraad bij ons in goede handen zijn. Dat willen we waarmaken.”

Op vergelijkbare wijze zette Aquaservice al de dienstverlening van Boatmax en Vetus Center Rijnmond na hun bedrijfsbeëindigingen voort. Naar volle tevredenheid van hun klantenkringen. James Witteveen: “We zijn ervan overtuigd dat Aquaservice datzelfde tevreden gevoel ook onze klanten gaat bezorgen. Zij vormen een heel compleet adres voor klanten uit een brede regio. Dat veel leveranciers ons aanraadden om met Aquaservice in zee te gaan, zegt veel. Ze zullen er zeker in slagen om mijn klanten te ontzorgen.”

Pand verkocht

Waar Aquaservice de dienstverlening van Wagenaar Watersport overneemt en uitbreidt, kocht een projectontwikkelaar het fraaie pand in de Leeuwarder binnenstad. “De bouwplannen liggen klaar”, zegt James Witteveen. “Natuurlijk is het jammer dat de watersportwinkel na bijna een eeuw verdwijnt. We hebben geprobeerd een opvolger te vinden voor het gehele bedrijf. Maar toen we die niet vonden, kozen we voor deze oplossing als beste alternatief voor onze klanten. Ik wil hen bedanken voor hun vertrouwen in ons. En Aquaservice alle succes wensen voor de toekomst.”

Meer informatie www.aquaservice.nl en www.bootplus.nl