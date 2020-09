Maassluis – De bouw van de originele trekschuit De Snik is in de afrondende fase terecht gekomen. Dat betekent overigens niet dat de boot bijna af is. Het afwerken kost bijna net zo veel werk als het bouwen.

De trekschuit wordt gebouwd op scheepswerf Zorg en Vlijt in Maassluis. Dat doen professionals, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In juni vorig jaar werd begonnen met de bouw. (WOS, www.historischewerf.nl)