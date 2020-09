Utrecht – De rechtbank Midden-Nederland behandelt dinsdag 22 september en donderdag 24 september de strafzaak van een 65-jarige man uit Utrecht. Hij wordt ervan verdacht dat hij zijn vrouw in 2015 heeft vermoord op hun zeilboot voor de kust van Cartagena (Colombia). De inhoudelijke behandeling van de strafzaak is beide dagen vanaf 9.00 uur live te volgen via een livestream op rechtspraak.nl (Rechtspraak.nl)