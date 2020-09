Opnieuw raadselachtige orka-aanval op een jacht voor de kust van Galicië

A Coruña (Spanje) – En alweer is er een zeiljacht aangevallen door orka’s voor de Galicische kust in Spanje. Dit keer was het ’t Zwitserse jacht ‘Swiss Lady’ met drie opvarenden, dat afgelopen zondagochtend om 5:48 een noodoproep voor hulp deed uitgaan. Het jacht had verschillende harde ‘klappen’ van orka’s te verduren gehad. Een vissersboot en vervolgens de reddingboot van Coruña hebben de zeilboot naar de Real Club Náutico van A Coruña begeleid. Over eventuele schade is niets bekend.

De jachtclub in A Coruña heeft gemeld dat ze de afgelopen weken niet minder dan vijf schepen hebben binnen gekregen, die zijn beschadigd door aanvallen van orka’s. Het geval van de Swiss Lady van gisteren volgt die van de Beautiful Dreamer, die op de 12e ongeveer zes mijl van Kaap Prior werd aangevallen.

Eerder kwamen ook de Exit One, de Franse Aqua en Isabel II door aanvallen van walvisachtigen in de jachtclub terecht. Een vissersboot was getuige van de aanval op Isabel II. Door rondjes rond het jacht te varen, konden de vissers de orka’s verjagen. Wetenschappers vragen zich intussen af, of het gedrag van de beesten wordt ingegeven door irritatie, speelsheid of nieuwsgierigheid van jonge mannetjes. (Nauticlink, www.lavozdegalicia.es)