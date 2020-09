Einde dreigt voor historische jachtwerf De Hudson, nu beheerder Aad met pensioen gaat

Rotterdam – Jarenlang beheert Aad de Geus al jachtwerf de Hudson aan de Vroesenkade in Noord. De plek barst van de historie, maar de 78-jarige Aad gaat met pensioen. Daardoor lijkt er een einde te komen aan de werf zoals die nu is. “Ik heb jarenlang schepen gebouwd, nu is het tijd om zelf te gaan varen.”

“Ik ben hier komen werken toen ik vijftien jaar was. Dat was in het najaar van 1956. Ik heb hier praktisch mijn hele leven gewerkt”, aldus Aad. Hij laat de werf zien waar de schepen werden gebouwd. Zo hangt er een enorme ‘bouwmal’ in de lucht. “Daar bouw je met hout de bodem van de sloep. Dat is de basis van je sloep. Daarin werk je vervolgens met hout het dek en de overige onderdelen af”, legt hij uit. (Open Rotterdam)