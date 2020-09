Kruiningen – De melding van het motorjacht in nood ‘Bonna’ ter hoogte van de Kruiningen-veerhaven kwam binnen omstreeks 18:35 uur. Een boot van Rijkswaterstaat en een sleepboot kwamen ter plaatse.

Het jacht is door een sleepboot naar de voorhaven gesleept in Hansweert. Het jacht is in de voorhaven overgenomen door een rib van een bergingsbedrijf. (112midden-zeeland.nl)