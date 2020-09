Den Oever – De KNRM werd zondag verblijd met een gift van 1200 euro. Deze is afkomstig uit het kasoverschot van de Watersportvereniging Den Oever, die eerder dit jaar werd opgeheven.

De Watersportvereniging Den Oever werd opgeheven, omdat de dertig leden moeilijk bij elkaar zijn te krijgen en het in stand houden van een vereniging een zekere administratieve last geeft. In plaats daarvan onderhouden de leden nu contact met elkaar door middel van een appgroep. (NHD)