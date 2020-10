Rovers plunderen bij Petten gestrand zeiljacht ‘Pure’

Petten – Het woensdagmiddag nabij Petten gestrande zeiljacht ‘Pure’ is overhoop gehaald en geplunderd. Dit gebeurde waarschijnlijk diezelfde avond of nacht nog. Kustnieuws Nederland & Europa plaatste op Facebook foto’s waarop onder andere te zien is dat patrijspoortjes zijn verwijderd. Ook zijn alle apparatuur en accu’s verdwenen.

Eén van de eigenaren laat weten: “Dit is ons schip. Na een heftige dag gisteren zijn we er gelukkig vrij goed vanaf gekomen. Met goede hulp en zorg van de KNRM, ambulance personeel, ziekenhuis en hulp van de surfer. Wij zouden graag willen weten wie onze boot heeft geplunderd, nieuwe accu’s doorgeknipt en meegenomen, en andere apparatuur. Dit kan je geen strand jutten noemen dit is voor mij vernieling van een schip en stelen van zeer waardevolle materialen voor ons. Vrijdag wordt ons schip geborgen. Helaas kon dit niet eerder ivm de storm. Dit maakt de situatie niet makkelijker boosheid, verdriet en heel veel vraagtekens.. waarom??” (www.halstadcentraal.nl, ‘Stefan en Imke zien droom letterlijk in Petten stranden: “Zitten goed in de shit”‘- NH Nieuws)