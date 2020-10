Valkenburg (ZH) – Bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een zevenpersoons-roeisloep in Valkenburg (Zuid-Holland) zijn zeven roeiers in het water terechtgekomen. Een van hen is door mensen langs de kant uit het water gehaald en gereanimeerd. De zes anderen wisten zelf uit het water te komen, meldt een woordvoerder van de brandweer. (NOS, Omroep West, Leidsch Dagblad)

