Vrijspraak in zaak zeilboot ‘Lazy Duck’ in Colombia

Utrecht – Een 65-jarige man uit Utrecht is door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van het doden van zijn vrouw op hun zeilboot voor de kust van Cartagena (Colombia) in 2015. Volgens de man werden hij en zijn vrouw overvallen en hebben de overvallers haar gedood, terwijl hij werd vastgehouden in de wc. De rechtbank vindt dat dit scenario voldoende aannemelijk is geworden en heeft daardoor niet de overtuiging gekregen dat de man degene is geweest die het slachtoffer om het leven heeft gebracht. (rechtspraak.nl)

