Drachster skûtsjeschippers hebben plan om nieuw eigen thuiswater te graven

Drachten – Maar liefst twaalf van de veertien SKS-skûtsjes en de helft van de IFKS-skûtsjes komen er vandaan: Drachten. Piipsters en Buitenstfallaatsters, het zijn de koplopers binnen het skûtsjesilen. Maar de skûtsjes kunnen bijna niet zeilen op de smalle wateren in het gebied en daarom ligt er een plan om een meer aan te leggen bij Drachten. In hét skûtsjedorp moet met skûtsjes gezeild kunnen worden, vinden de initiatiefnemers van het plan. Ze maken deel uit van een club van twaalf skûtsje-eigenaren die verbonden zijn aan Drachten.

“Je kunt het hier prachtig mooi zien: je hebt daar de kop van het Gaastereiland. Als je dat nu een klein beetje weghaalt en je haalt een stukje van het Vogeleiland, dat kan ook wel weg. En je graaft hier een stukje van de weilanden af. Dan krijgen we een meer waar we trots op zullen zijn. Want dan kunnen we concurreren met Langweer en Sloten en noem het allemaal maar op”, vertelt skûtsjeskipper Riemer de Graaf. (Omrop Fryslan)