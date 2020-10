Crewleden op superjachten vertellen over seksuele intimidatie en loodzware diensten

Amsterdam – Na een avond uit in St. Thomas met collega’s van de crew van een luxe jacht wordt een 33-jarige vrouw wakker als een ander bemanningslid haar kleren probeert uit te trekken. De matroos drukt haar tegen de grond van de kajuit van de crew.

De vrouw vertelt haar verhaal tegen Business Insider onder het pseudoniem Elaine, omdat ze niet op een zwarte lijst van de sector terecht wil komen. “Ik zei: ‘Stop, stop, stop’”, stelt Elaine over de nare herinnering uit januari 2016. “Maar hij stopte niet.”

Een uit 2019 stammend amendement op de Maritime Labour Convention — de wetgeving voor zeevarenden — verplicht jachten een klachtenprocedure te hebben voor misstanden. Hoewel de maatregelen zijn bedoeld om werknemers te beschermen, zijn er ook scenario’s denkbaar dat het ineffectief is of zelfs een tegenovergesteld effect heeft, bijvoorbeeld als de kapitein de dader is. Ook als de beheermaatschappij vooral het belang van de kapitein of de eigenaar dient, kunnen crewleden bang zijn melding te maken van incidenten. (www.businessinsider.nl)