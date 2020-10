Franse lock down noodzaakt promotiedorp Vendée Globe na een week alweer te sluiten

Les Sables d’Olonne (Frankrijk) – In verband met de beperkende maatregelen van de nieuwe strenge lock down in Frankrijk moet het ‘village de départ’ van de Vendée Globe vanaf vandaag alweer haar poorten sluiten.

De start van de solo zeilklassieker rond de wereld blijft wel gewoon staan voor zondag 8 november om 13:02 uur, maar zal zonder publiek plaatsvinden. Het vertrek van de 33 zeilers zal wel rechtstreeks worden uitgezonden op de Franse televisie en via de site van de Vendée Globe zelf. (Nauticlink, www.vendeeglobe.org)