Eigenaar radeloos na diefstal motorjacht in Kampen: ‘Ik heb 1,5 jaar aan die boot gewerkt’

Kampen – Wie heeft het 10,5 meter lange motorjacht van Ernst den Ouden uit Kampen gezien? De eigenaar ontdekte zaterdagmorgen dat zijn boot gestolen is uit de jachthaven achter de Music Club. ,,Ik ben 1,5 jaar bezig geweest met opknappen, de boot was bijna klaar. Ik ben van slag.’’

Den Ouden schrok zich rot toen hij zaterdag de steiger op liep. De ligplaats was leeg, van zijn motorjacht (merk: Curtevenne) ontbrak elk spoor. ,,De boot lag op vier plekken vast. Ook liep er een elektriciteitskabel naar de wal. Wanneer ik voor het laatst in de haven was? Vorige week zaterdag was ik er met een monteur, want de boot lekte koelvloeistof. De monteur zou vandaag aan het werk. Misschien ben ik er afgelopen week ook nog geweest. Ik weet het even niet, ik ben van slag.’’ (deStentor)