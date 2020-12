Snelvaren op de Loosdrechtse Plassen in 2021 max. 60 km/uur

Loosdrecht – Plassenschap Loosdrecht voert in januari 2021 vernieuwde regelgeving in voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse Plassen. De regels in het geldende Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen dateren van 2003 en een laatste wijziging was er in 2009. De evaluatie heeft geleid tot een nieuw Besluit Motorboten 2021. De tekst van het oude BM is geactualiseerd en vaarregels zijn afgestemd op de regels van andere overheden.

In verband met de veiligheid en het voorkomen van overlast is het niet toegestaan op de plassen sneller te varen dan 12 km per uur, tenzij men over een ontheffing beschikt van het Plassenschap. Daarbij is besloten een max. vaarsnelheid te bepalen voor houders van een snelvaarontheffing van 60 km/uur. (rtvstichtsevecht.nl)