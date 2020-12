Mogelijk tot 200 containers overboord in Noordzee

Amsterdam – Bij de ’nieuwe scheepsramp’ in de Noordzee zouden tientallen, mogelijk honderden containers overboord zijn geslagen. Dat gebeurde ten noorden van de Waddeneilanden.

Rijkswaterstaat bevestigt in gesprek met Omroep Friesland dat het om een schip gaat dat in de Duitse Bocht voer, het zuidoostelijke deel van de Noordzee dat begrensd wordt door de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden, in de buurt van Schiermonnikoog.

Precieze details zijn nog niet duidelijk, maar het verhaal gaat dat het om meer dan 200 containers zou gaan, en dat het schip zo’n 100 mijl boven Schiermonnikoog was. Volgens berichten van een schipper zouden er containers op het wateroppervlak drijven, maar zouden er ook containers op de zeebodem liggen.(De Telegraaf, Omrop Fryslan)