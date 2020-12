Belgische Bootmagazine Traveler organiseert verhalenwedstrijd rond de Antwerpse Stadshaven

Persbericht

Anrwerpen, Grimbergen (België) – Bootmagazine (een uitgave van KIM vzw/6minutes press) organiseert een verhalenwedstrijd. De wedstrijd staat open voor iedereen zonder leeftijdsbeperking. De fictie of non-fictie verhalen moeten minstens 10.000 tekens tellen (inclusief spaties), meer mag ook, tot maximaal 25.000 tekens. Het beste verhalen worden beloond met prijzen tot 500 euro.

Onderwerp

Alle verhalen dienen een directe of indirecte link te hebben met een element of onderdeel van de Antwerpse Stadshaven en haar beheersgebieden. Het verhaal kan gesitueerd zijn in het heden of verleden, kan waar gebeurd zijn of lichtjes tot helemaal verzonnen.

De Stadshaven Antwerpen, het Eilandje en de Scheldekaaien omvatten veel bezienswaardigheden, maar dragen ook vele geheimen van vroeger en nu met zich. Boven of onder water, langs de kaaien… Stof genoeg voor een meeslepend, spannend of romantisch kortverhaal.

De geselecteerde verhalen worden gebundeld in een speciale ‘verhalen’-editie van Bootmagazine Traveler, voorjaar 2021.

Prijzen

Het verhaal dat de meeste punten behaalt, wordt het ‘Stadshavenverhaal 2021’ en wordt beloond met € 500,- (250,- cash / 250,- aankoopbon). De drie volgende verhalen met de hoogste score ontvangen elk een aankoopbon ter waarde van € 250,- Een aankoopbon van € 250,- gaat naar het verhaal met de hoogste score geschreven door een auteur jonger dan 21 jaar op 31/12/2020.

De auteurs van de geselecteerde en gepubliceerde verhalen krijgen een pakket met vijf exemplaren van de uitgave waarin hun verhaal is opgenomen.

De rechten van de ingezonden verhalen blijven in handen van de respectievelijke auteurs. Bootmagazine en Stadshaven Antwerpen hebben een eenmalig publicatierecht in hun print en/of online uitgaven.

Meer informatie www.bootmagazine.be