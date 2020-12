Schippers aanvaring boten tijdens Volvo Ocean Race veroordeeld tot werkstraffen

Den Haag – Twee schippers van de boten die betrokken waren bij de aanvaring op 28 juni 2018 in de Nieuwe Buitenhaven in Scheveningen zijn door de rechtbank in Den Haag vandaag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De aanvaring vond plaats tijdens de evenementen rondom de Volvo Ocean Race. Door deze aanvaring is één persoon overleden en zijn twee personen zwaargewond geraakt.

De rechtbank vindt bewezen dat beide schippers schuld hebben aan de aanvaring. De 34-jarige schipper van de boot waarop de slachtoffers zaten heeft volgens de rechtbank onvoldoende goed gekeken voordat hij zijn koers onverwacht wijzigde en daardoor in de koers van de andere boot kwam.

De 64-jarige schipper van de boot die tegen en over het achterste gedeelte van de boot met de slachtoffers is gevaren, heeft volgens de rechtbank zodanig hard gevaren dat hij steeds dichter op de andere boot kwam en uiteindelijk niet in staat was een aanvaring te voorkomen toen die boot zijn koers wijzigde. (de Rechtspraak, uitspraken ECLI:NL:RBDHA:2020:13009 en ECLI:NL:RBDHA:2020:13010)