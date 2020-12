KNRM bezorgt weer de traditionele kerstbroden bij de wachtende schepen voor de kust

IJmuiden – Het hele jaar door komen de vrijwillige reddingbootbemanningen van de KNRM in de ankergebieden voor de Hollandse kust. Meestal om zieken en gewonden zeelieden van boord te halen. Verschillende reddingsstations combineerden hun laatste oefening van het jaar met het uitdelen van kerstbroden bij voor anker liggende schepen. En dat is juist n├╣ zo belangrijk.

De zeelieden die aan boord van ankerliggers verblijven, is het niet gegeven om Kerst in familiekring te vieren. Normaal liggen ze soms weken te wachten op lading voor de Nederlandse kust, maar door COVID-19 is een groot aantal bemanningsleden niet afgelost zoals normaal, maar verblijven zij veel langer aan boord dan gepland. Dat betekent dat er bemanningen vast zitten op hun schip en zich op grote afstand zorgen maken over de veiligheid, de gezondheid van de familie thuis en de onzekerheid wanneer ze zelf weer naar huis kunnen. Dan is de viering van Kerst zonder dierbaren extra wrang. (KNRM)