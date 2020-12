Oud en nieuw op Terschelling 2020: een traditie

Oud en nieuw kun je thuis vieren, maar voor veel zeilers is er niets mooiers dan de jaarwisseling op Terschelling vieren met tientallen andere zeilers. Het gemoedelijke sfeertje zorgt er al jaren voor dat zeilers keer op keer terugkomen. Het waddenfeestje wint nog altijd aan populariteit.

Op Terschelling liggen nu al meer dan 100 schepen, van zeven tot wel 23 meter. Door het onstuimige weer van de afgelopen dagen is de topdrukte nog niet geweest. Maar het weerbericht belooft verbetering. Tjebbe: “We willen geen volle bak hebben. Het verschil met de voorgaande jaren is dan ook dat mensen van te voren moesten reserveren. We zijn gestopt bij 180 plaatsen.”

(Zeilwereld)