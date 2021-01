Ieder gezonken schip vertelt een verhaal. In onze voormalige Zuiderzee zijn honderden schepen vergaan. En ze vertellen vele verhalen over hoe de Nederlanders tegen het water vochten.

In de lente van 1909 vergaan twee schepen binnen enkele maanden op dezelfde plek in de Zuiderzee. De eerste is de oude schuit ‘De Hoop” van schipper Geert Dinkla. Hij vaart met zijn vrouw, zes kinderen en dekknecht naar Veendam.

