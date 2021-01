Binnenkort verruimt Rijkswaterstaat de bedieningstijden op het traject Den Oever-Enkhuizen. Het streven is om vanaf 1 maart de kunstwerken ‘s avonds twee uur langer te bedienen en in het weekend continubediening van 08.30 tot 17.30 uur te bieden. Vooraf aanvragen is dan niet meer nodig.

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever zijn overigens tot 26 april gestremd voor alle scheepvaart. Dat komt door werkzaamheden.

