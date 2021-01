Na overleg tussen de Federazione Italiana Vela (FIV), de Unione Vela Altura Italiana (UVAI) en de Union Nationale pour la Course au Large (UNCL), het Offshore Racing Congress (ORC), de Royal Ocean Racing Club (RORC) en de Yacht Club Costa Smeralda (YCCS) is de datum voor het Wereldkampioenschap ORC/IRC in 2022 gewijzigd.

