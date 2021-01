Australische solozeiler gered dankzij Personal Locator Beacon (PLB)

Overboord slaan is de nachtmerrie van elke zeiler, zeker van solozeilers. Maar het hoeft niet altijd slecht af te lopen. De Australian Maritime Safety Authority (AMSA) deelde onlangs een video waarin te zien is hoe een overboord geslagen solozeiler gered wordt. Volgens de reddingsdiensten is de goede afloop deels te danken aan de zeiler zelf, die lof kreeg over zijn snelle reactie en zijn voorzorgsmaatregelen, zoals een goed reddingsvest en een PLB, een Personal Locator Beacon.

