Toch subsidie voor Zwartsluis Onder Zeil

Het waterevenement Zwartsluis Onder Zeil krijgt dit jaar toch subsidie van de gemeente Zwartewaterland. In eerste instantie werd deze afgewezen, maar het college is op die beslissing teruggekomen.

Tijdens het evenement, dat eens in de twee jaar wordt georganiseerd, komen zeilers uit het hele land in Zwartsluis bij elkaar. “Dit waterevenement is waardevol voor Zwartsluis en onze gemeente en sluit goed aan bij het Leefbaarheidsplan Zwartsluis en onze toeristische ambities”, zegt burgemeester Eddy Bilder.

RTV Oost