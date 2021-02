Waterscouting in bijzondere tijden

Net als de scholen mochten ook de waterscouts vanaf half december niet meer fysiek bij elkaar komen. Dat is niet altijd even makkelijk: hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen contact met elkaar kan houden en leuke dingen met de groep kan blijven doen? Een oplossing daarvoor is online afspreken! De zeeverkenners (11-16 jaar) hebben dan ook diverse online opkomsten gehad. Zo is er een online escaperoom georganiseerd, zijn er raadsels opgelost en is er zeiltheorie gegeven. De waterwelpen (7-11 jaar) hebben het anders aangepakt: zij hebben van de leiding de opdracht gekregen om te gaan werken aan een insigne. Een insigne is een waarderingsteken voor allerlei opdrachten die je uitgevoerd hebt.

Zo meldt de Baarnsche Courant